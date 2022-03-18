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Лавров: Москва не допустить передачі Україні С-300 з інших країн

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 11:59
КрАЗ з пусковою установкою комплексу С-300ПТ на параді у Києві у 2018 році. Фото з Вікіпедії

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не допустить передачі Україні від інших країн систем протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Джерело: Лавров в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT, якого цитують РИА Новости та РБК

Пряма мова Лаврова: "Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива і буде незаконною, Москва цього не допустить.

Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які ми вважатимемо, що перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це зрозуміло".

Деталі: Він також заявив, що "сподівається, що нинішня аномальна ситуація між Росією та Україною закінчиться", але "але нормалізації заважатиме Захід".

За словами Лаврова, "ілюзія, що ми можемо розраховувати на західних партнерів, повністю зруйнована", тому зараз Росія "може розраховувати лише на себе та союзників".

Він також вважає, що "Захід прагне маргіналізувати Росію, зупинити її розвиток" і зараз "чинить безпрецедентний тиск".

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Лавров також повторив свою мантру, що Росія напала на Україну нібито, щоб запобігти загрозі нападу України на квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР".

Він додав, що "денацифікація України передбачає скасування будь-яких законів, які дискримінують російськомовне населення".

Читайте також: Протиракетна допомога: що США та НАТО можуть надати Україні замість "закритого неба"

Передісторія: 

  • 16 березня президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.
  • Президент Джо Байден заявив, що США допоможуть Україні отримати системи протиповітряної оборони великої дальності, не конкретизувавши, які саме.
  • Раніше телеканал CNN повідомляв, що США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.
  • Йдеться про радянські комплекси "Оса", модифікації систем С-300 та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3".
  • Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Теми: ЛавровРосіявійназброя
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