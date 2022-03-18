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Лавров: Москва не допустит передачи Украине С-300 из других стран

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 10:59
Лавров: Москва не допустит передачи Украине С-300 из других стран
КрАЗ с пусковой установкой комплекса С-300ПТ на параде в Киеве в 2018 году. Фото из Википедии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Источник: Лавров в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, которого цитируют РИА Новости и РБК

Прямая речь Лаврова: "Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого.

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Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, (что) перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно".

Детали: Он также заявил, что "надеется, что нынешняя аномальная ситуация между Россией и Украиной закончится", но "но нормализации будет мешать Запад".

По словам Лаврова, "иллюзия, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников".

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Он также считает, что "Запад стремится маргинализировать Россию, остановить её развитие" и сейчас "оказывает беспрецедентное давление".

Лавров также повторил свою мантру, что Россия напала на Украину, якобы чтобы упредить угрозу нападения Украины на квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР".  

Он добавил, что "денацификация Украины подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население".

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Предыстория:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский призвал Конгресс США предоставить системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами и ракетами, если Запад не хочет ввести бесполетную зону над Украиной.
  • Президент Джо Байден заявил, что США помогут Украине получить системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.
  • Ранее телеканал CNN сообщал, что США и их союзники НАТО направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне против российской агрессии.
  • Речь идет о советских комплексах "Оса", модификации систем С-300 и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3".
  • Словакия предварительно согласилась предоставить Украине систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Темы: ЛавровРосcиявойнаоружие
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