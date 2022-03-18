Лавров: Москва не допустит передачи Украине С-300 из других стран

КрАЗ с пусковой установкой комплекса С-300ПТ на параде в Киеве в 2018 году. Фото из Википедии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Источник: Лавров в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, которого цитируют РИА Новости и РБК

Прямая речь Лаврова: "Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого.

Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, (что) перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно".

Детали: Он также заявил, что "надеется, что нынешняя аномальная ситуация между Россией и Украиной закончится", но "но нормализации будет мешать Запад".

По словам Лаврова, "иллюзия, что мы можем рассчитывать на западных партнёров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников".

Он также считает, что "Запад стремится маргинализировать Россию, остановить её развитие" и сейчас "оказывает беспрецедентное давление".

Лавров также повторил свою мантру, что Россия напала на Украину, якобы чтобы упредить угрозу нападения Украины на квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР".

Он добавил, что "денацификация Украины подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население".

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