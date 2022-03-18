Кулеба: Я готовий зустрічатися з Лавровим. Але нехай приїжджає без російських наративів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів закулісні деталі зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбувалася у Туреччині 10 березня.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю УП

Реклама:

Деталі: Міністр закордонних справ пояснив, що в організації зустрічі з Лавровим допомагала Туреччина.

Пряма мова: "Ми не мали якихось завищених очікувань від цієї зустрічі. Єдине, що заздалегідь попросив турецьких колег: організуйте протокольно таким чином, щоб на початку не було жодних рукостискань, вітань і цих всіх історій".

Деталі: У ході розмови Кулаба пропонував Лаврову вирішити питання гуманітарних коридорів з Маріуполем.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Був один момент коли я просто йому (Лаврову – УП) сказав, що давай прямо зараз зробимо всі необхідні дзвінки для того, щоб вирішити всі гуманітарні коридори з Маріуполем.

Він каже: "ні, не будемо цього робити". Я зрозумів, що ми нічого не доб’ємося, що Лавров не готовий на цій зустрічі ухвалювати будь-які рішення".

Деталі: Кулеба і далі готовий зустрітися з Лавровим, якщо він буде готовий розмовляти предметно, а не озвучуватиме наративи російської пропаганди.

Пряма мова: "У мене була зустріч з Чавушоглу. Він напередодні був у Москві і сказав, що бачить потенціал для продовження цих зустрічей. Я сказав, що з Лавровим я готовий зустрічатися.

Головне, щоб він приїжджав на ці зустрічі шукати рішення, а не просто говорити і повторювати класичні наративи російської пропаганди".

Що передувало: 10 березня глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що прогресу на перемовинах з росіянами у Туреччині не було.



