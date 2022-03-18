Кулеба: Я готов встречаться с Лавровым. Но пусть приезжает без российских нарративов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал закулисные детали встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в Турции 10 марта.

Источник: Кулеба в интервью УП

Подробности: Министр иностранных дел объяснил, что в организации встречи с Лавровым помогала Турция.

Прямая речь: "У нас не было завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное, что заранее попросил турецких коллег: организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй".

Детали: В ходе беседы Кулаба предложил Лаврову решить вопросы гуманитарных коридоров с Мариуполем.

Прямая речь: "Был один момент, когда я просто ему (Лаврову – УП) сказал, что давай прямо сейчас сделаем все необходимые звонки для того, чтобы решить все гуманитарные коридоры с Мариуполем.

Он говорит: "нет, не будем этого делать". Я понял, что мы ничего не добьемся, что Лавров не готов на этой встрече принимать какие-либо решения".

Детали: Кулеба и дальше готов встретиться с Лавровым, если он будет готов говорить предметно, а не будет озвучивать нарративы российской пропаганды.

Прямая речь: "У меня была встреча с Чавушоглу. Он был накануне в Москве и сказал, что видит потенциал для продолжения этих встреч. Я сказал, что с Лавровым я готов встречаться.

Главное, чтобы он приезжал на эти встречи искать решения, а не просто говорить и повторять классические нарративы русской пропаганды".

Что было ранее: 10 марта глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что прогресса в переговорах с россиянами в Турции не было.