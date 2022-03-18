Російські окупанти знімають фейкові відео про допомогу мешканцям на Харківщині

Російські окупанти вдають для своїх пропагандистів, що буцімто роздають гуманітарну допомогу мешканцям на тимчасово захоплених територіях Харківщини.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари тощо.

Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям".

Деталі: За словами Синєгубова, російські окупанти провадять активну дезінформацію серед місцевого населення та поширюють фейки.

Очільник військової адміністрації закликав громадян отримувати інформацію лише через офіційні канали комунікації від влади.

Що було раніше: Зранку 18 березня Синєгубов заявив, що ЗСУ на Харківщині зуміли зупинити наступ 437-го навчального та 26-го танкового полків російських окупаційних військ. За його словами, у населених пунктах на півночі області ситуація складна.