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Російські окупанти знімають фейкові відео про допомогу мешканцям на Харківщині

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 13:14
Наслідки обстрілів російських окупантів на харківщині. фото: getty images

Російські окупанти вдають для своїх пропагандистів, що буцімто роздають гуманітарну допомогу мешканцям на тимчасово захоплених територіях Харківщини.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари тощо. 

Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям".

Деталі: За словами Синєгубова, російські окупанти провадять активну дезінформацію серед місцевого населення та поширюють фейки.

Очільник військової адміністрації закликав громадян отримувати інформацію лише через офіційні канали комунікації від влади.

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Що було раніше: Зранку 18 березня Синєгубов заявив, що ЗСУ на Харківщині зуміли зупинити наступ 437-го навчального та 26-го танкового полків російських окупаційних військ. За його словами, у населених пунктах на півночі області ситуація складна.

Теми: Харківська областьпропагандагуманітаркаРосія
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