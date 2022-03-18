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Російські окупанти знімають фейкові відео про допомогу мешканцям на Харківщині

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 12:14
Російські окупанти знімають фейкові відео про допомогу мешканцям на Харківщині
Наслідки обстрілів російських окупантів на харківщині. фото: getty images

Російські окупанти вдають для своїх пропагандистів, що буцімто роздають гуманітарну допомогу мешканцям на тимчасово захоплених територіях Харківщини.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари тощо. 

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Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям".

Деталі: За словами Синєгубова, російські окупанти провадять активну дезінформацію серед місцевого населення та поширюють фейки.

Очільник військової адміністрації закликав громадян отримувати інформацію лише через офіційні канали комунікації від влади.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Зранку 18 березня Синєгубов заявив, що ЗСУ на Харківщині зуміли зупинити наступ 437-го навчального та 26-го танкового полків російських окупаційних військ. За його словами, у населених пунктах на півночі області ситуація складна.

Теми: Харківська областьпропагандагуманітаркаРосія
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