Русские оккупанты снимают фейковые видео о помощи жителям Харьковской области

Русские оккупанты притворяются для своих пропагандистов, что раздают гуманитарную помощь жителям на временно захваченных территориях Харьковщины.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "На отдельных временно захваченных территориях русские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают на камеры продовольственные товары и т.п.

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К примеру, в Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал – такого помещения вообще в этом населенном пункте не существует. Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую "картинку", снимают подставных людей, которые выдают себя за жителей этой общины и якобы радуются "русским освободителям".

Детали: По словам Синегубова, русские оккупанты проводят активную дезинформацию среди местного населения и распространяют фейки.

Глава военной администрации призвал граждан получать информацию только через официальные каналы коммуникации от власти.

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Что было раньше: Утром 18 марта Синегубов заявил, что ВСУ в Харьковской области сумели остановить наступление 437-го учебного и 26-го танкового полков российских оккупационных войск. По его словам, в населённых пунктах на севере области ситуация сложная.