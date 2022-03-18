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Питання репарацій ми порушуємо на всіх форматах переговорів – Кулеба

Роман КравецьП'ятниця, 18 березня 2022, 13:29

На всіх форматах переговорів Україна порушує питання виплати репарацій Російською Федерацією.

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Це питання, яке ми порушуємо на всіх абсолютно форматах. Президент публічно про це говорив. 

Ми будемо це питання проводити через Міжнародний суд ООН".

"Безумовно, за все доведеться заплатити і не лише грошима. Але й посадкою конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини і злочини проти людяності на території України".

Деталі: Міністр наголосив, що Росії доведеться платити за всі злочини, які вони завдали Україні. 

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Пряма мова: "За кожну сльозу, за кожну краплину крові, за кожну розбиту цеглинку Росія буде платити. 

І скільки я буду займатися своєю роботою, стільки буду працювати заради того, щоб це сталося".

Що передувало: Раніше премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України складають 565 млрд доларів США.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійна
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