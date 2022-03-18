Вопросы репараций мы поднимаем на всех форматах переговоров – Кулеба

На всех форматах переговоров Украина ставит вопрос о выплате репараций Российской Федерацией.

Источник: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью УП

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Прямая речь: "Этот вопрос мы поднимаем на всех абсолютно форматах. Президент публично об этом говорил.

Мы будем этот вопрос проводить через Международный суд ООН.

Безусловно, за все придется заплатить и не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, которые совершали военные преступления и преступления против человечности на территории Украины".

Детали: Министр подчеркнул, что России придется платить за все преступления, которые они причинили Украине.

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Прямая речь: "За каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждый разбитый кирпич Россия будет платить.

И сколько я буду заниматься своей работой, столько буду работать ради того, чтобы это произошло".

Что было ранее: Премьер-министр Денис Шмигаль ранее сообщал, что из-за вторжения России потери Украины составляют 565 млрд. долларов США.