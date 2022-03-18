У Києві уже запрацювали 400 підприємств
П'ятниця, 18 березня 2022, 14:45
Майже 400 підприємств відновили свою роботу у Києві.
Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації
Пряма мова заступника голови КМДА Петра Оленича: "Наразі на мапі майже 400 підприємств. Київ працює!".
Деталі: Переглянути, який бізнес відновив роботу, можна на карті, або у додатку "Київ Цифровий".
Наразі у столиці працюють кав’ярні, магазини одягу та взуття, перукарні, стоматології, ремонтні сервіси тощо.
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