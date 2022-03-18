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У Києві уже запрацювали 400 підприємств

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 14:45

Майже 400 підприємств відновили свою роботу у Києві.

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації

Пряма мова заступника голови КМДА Петра Оленича: "Наразі на мапі майже 400 підприємств. Київ працює!".

Деталі: Переглянути, який бізнес відновив роботу, можна на карті, або у додатку "Київ Цифровий". 

Наразі у столиці працюють кав’ярні, магазини одягу та взуття, перукарні, стоматології, ремонтні сервіси тощо.
 

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Теми: Київвійнабізнес
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