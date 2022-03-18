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В Киеве уже заработали 400 предприятий

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 14:45

Около 400 предприятий возобновили свою работу в Киеве.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации

Прямая речь заместителя главы КГГА Петра Оленича: "В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает!".

Детали: Просмотреть, какой бизнес возобновил работу, можно на карте или в приложении "Киев Цифровой".

В столице работают кофейни, магазины одежды и обуви, парикмахерские, стоматологии, ремонтные сервисы и т.д.

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Темы: Киеввойнабизнес
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