В Киеве уже заработали 400 предприятий

Около 400 предприятий возобновили свою работу в Киеве.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации

Прямая речь заместителя главы КГГА Петра Оленича: "В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает!".

Детали: Просмотреть, какой бизнес возобновил работу, можно на карте или в приложении "Киев Цифровой".

В столице работают кофейни, магазины одежды и обуви, парикмахерские, стоматологии, ремонтные сервисы и т.д.