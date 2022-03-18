В Киеве уже заработали 400 предприятий
Пятница, 18 марта 2022, 13:45
Около 400 предприятий возобновили свою работу в Киеве.
Источник: сайт Киевской городской военной администрации
Прямая речь заместителя главы КГГА Петра Оленича: "В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает!".
Реклама:
Детали: Просмотреть, какой бизнес возобновил работу, можно на карте или в приложении "Киев Цифровой".
В столице работают кофейни, магазины одежды и обуви, парикмахерские, стоматологии, ремонтные сервисы и т.д.
карта