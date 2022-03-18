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Путін радіє рекордній підтримці війни в Україні

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 березня 2022, 14:48
Путін радіє рекордній підтримці війни в Україні
скриншот

Президент Росії Володимир Путін заявив, що такого єднання в країні, як зараз росіяни підтримують напад на Україну, не було давно.

Джерело: Путін під час виступу на концерті Москві

Деталі: Путін виступав, доки його прямий ефір на федеральних каналах не перервали.

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Він розповідав про "дії" російських військових в Україні, як вони "прикривають одне одного".

Президент-окупант цитував Біблію, "героїзм" росіян на війні та розповідав про "геноцид", який став причиною війни.

Путін також заявив, що Крим "треба було витягти з того принизливого стану, в якому він був" до 2014 року.

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Нагадаємо: У столиці Росії влада влаштувала "святковий концерт" на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Теми: ПутінвійнаРосіяокупація
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