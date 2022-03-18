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Путин радуется рекордной поддержке войны в Украине

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 14:48
Путин радуется рекордной поддержке войны в Украине
скриншот

Президент России Владимир Путин заявил, что такого единения в стране, как сейчас россияне поддерживают нападение на Украину, не было давно.

Источник: Путин во время выступления на концерте Москве

Детали: Путин выступал, пока его прямой эфир на федеральных каналах не прервали.

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Он рассказывал о "действиях" российских военных в Украине, как они "прикрывают друг друга".

Президент-оккупант цитировал Библию, "героизм" россиян на войне и рассказывал о "геноциде", который стал причиной войны.

Путин также заявил, что Крым "надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился" до 2014 года.

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Напомним: В столице России власти устроили "праздничный концерт" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине.

Темы: ПутинвойнаРосcияоккупация
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