Георгіївські стрічки, безкоштовні хот-доги: у Москві проходить мітинг-концерт на підтримку війни

У столиці Росії влада влаштувала "святковий концерт" на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Джерело: російські ЗМІ у Telegram

Деталі: Пропагандистське видання РИА "Новости" повідомляє, що за даними управління МВС РФ по Москві, в "Лужниках", де йде мітинг-концерт, перебувають понад 203 тисячі людей: понад 95 тисяч на стадіоні і понад 100 тисяч поряд з ним.

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Захід розпочався з виконання гімну Росії – разом із музикантами на сцені виступили російські олімпійці.

"Новая газета" зафіксувала у Лужніков довгі черги та тисняву біля наметів із безкоштовними хотдогами.

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"Донецьк знає, Росія надійний і вірний друг, ми з вами" - заявила зі сцени співачка, яка виконала пісню з такими рядками "Росія з нами та з нами бог", повідомляє "Новая".

На мітинг-концерті виступає президент країни-агресора Володимир Путін.

Що передувало: Читачі ТГ-каналу "Можем объяснить" повідомили, що по всій Росії бюджетників у наказовому порядку виганяють на мітинги 18 березня на підтримку президента країни Володимира Путіна та війни в Україні.

Дані двох опитувань групи незалежних російських соціологів, отримані Радіо Свобода, свідчать, що 71% росіян підтримують війну з Україною.