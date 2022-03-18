YouTube у Росії можуть заблокувати найближчими днями – росЗМІ

YouTube у Росії можуть заблокувати до кінця наступного тижня, можливо, вже 18 березня, повідомляють російські федеральні видання.

Джерело: співрозмовник РІА Новини у Роскомнагляді

Деталі: За його словами, рішення очікувалося ще минулого тижня, але тоді було заблоковано Instagram, через що рішення щодо YouTube могли відкласти.

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Нагадаємо: Раніше Роскомнагляд заявив, що YouTube займається тероризмом і зажадав від нього припинити трансляцію "антиросійських роликів".