У Росії заявили, що YouTube займається тероризмом

Роскомнагляд заявив, що відео хостинг YouTube займається тероризмом, і зажадав від нього припинити трансляцію антиросійських роликів.

Джерело: Роскомнагляд у Telegram

Дослівно Роскомнагляд: "18 березня Роскомнагляд зажадав від компанії Google LLC негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube.

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Раніше стало відомо, що користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян".

Деталі: На думку Роскомнагляду, поширення подібних закликів "наочно демонструє антиросійську позицію американської компанії Google LLC".

Тому він вимагає "в максимально короткі терміни" припинити трансляцію антиросійських роликів.

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У Роскомнагляді також заявили, що останніми тижнями "чітко виражену антиросійську позицію" зайняли американські ІТ-компанії, зокрема Meta Platforms Inc.

Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.

При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.

Роскомнадзор масово блокує сайти, які пишуть про напад Росії на Україну.

Зокрема, в Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії. А згодом Twitter i YouTube.

4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну. Через це низка нейтральних і опозиційних ЗМІ призупинили роботу в Росії. Серед них "Дождь", "Эхо Москвы" та Znak.com.

6 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб – це була рекордна кількість затримань за 10 років.

Російським школам роздали методички, як виправдовувати війну проти України: на уроках вчителі мають переказати школярам 7-11 класів слова з виступу президента РФ Володимира Путіна про причини "спеціальної військової операції" проти України та засуджувати заклики до антивоєнних акцій.