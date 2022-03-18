У Росії заявили, що YouTube займається тероризмом

Роскомнагляд заявив, що відео хостинг YouTube займається тероризмом, і зажадав від нього припинити трансляцію антиросійських роликів.

Джерело: Роскомнагляд у Telegram

Дослівно Роскомнагляд: "18 березня Роскомнагляд зажадав від компанії Google LLC негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube.

Раніше стало відомо, що користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян".

Деталі: На думку Роскомнагляду, поширення подібних закликів "наочно демонструє антиросійську позицію американської компанії Google LLC".

Тому він вимагає "в максимально короткі терміни" припинити трансляцію антиросійських роликів.

У Роскомнагляді також заявили, що останніми тижнями "чітко виражену антиросійську позицію" зайняли американські ІТ-компанії, зокрема Meta Platforms Inc.

Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.

При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.

Роскомнадзор масово блокує сайти, які пишуть про напад Росії на Україну.

Зокрема, в Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії. А згодом Twitter i YouTube.

4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну. Через це низка нейтральних і опозиційних ЗМІ призупинили роботу в Росії. Серед них "Дождь", "Эхо Москвы" та Znak.com.

6 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб – це була рекордна кількість затримань за 10 років.

Російським школам роздали методички, як виправдовувати війну проти України: на уроках вчителі мають переказати школярам 7-11 класів слова з виступу президента РФ Володимира Путіна про причини "спеціальної військової операції" проти України та засуджувати заклики до антивоєнних акцій.