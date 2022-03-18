Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 15:41
YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ

YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже 18 марта, сообщают российские федеральные издания.

Источник: собеседник РИА Новости в Роскомнадзоре

Детали: По его словам, решение ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда был заблокирован Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить.

Реклама:

Напомним: Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube занимается терроризмом, и потребовал от него прекратить трансляцию "антироссийских роликов".

Темы: Росcияпропагандавойнасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: