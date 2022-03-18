YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ
Пятница, 18 марта 2022, 15:41
YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже 18 марта, сообщают российские федеральные издания.
Источник: собеседник РИА Новости в Роскомнадзоре
Детали: По его словам, решение ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда был заблокирован Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить.
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Напомним: Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube занимается терроризмом, и потребовал от него прекратить трансляцию "антироссийских роликов".