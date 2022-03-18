Росія каже, що "максимально зблизили" позиції щодо нейтрального статусу. В ОП спростовують

Глава російської делегації Володимир Мединський запевняє, що на переговорах Москви та Києва "вдалося зблизити позиції щодо нейтрального статусу України".

Джерело: Мединський у коментарі кремлівським пропагандистам

Пряма мова Мединського: "Тема нейтрального статусу та невступу України до НАТО є одним із ключових пунктів переговорів. Це той пункт, яким сторони максимально зблизили свої позиції.

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Далі починаються нюанси, пов'язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до тих, що є у разі відмови від вступу в блок НАТО".

Деталі: Він зазначив, що з питань демілітаризації делегації перебувають "50 на 50", а щодо денацифікації "ситуація є досить дивною, тому що українські колеги вважають, що в Україні немає жодних нацистських утворень".

За словами Мединського, питання з "нацифікацією" в Україні непокоїть увесь світ.

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Москву бентежить робота дозволених "нацистських військових формувань, їхня символіка та ідеологія".

"Українська правда" звернулася за коментарем до представника української делегації Михайла Подоляка.

Upd. Пізніше Подоляк написав у Twitter, що це все - лише запити росіян.

Пряма мова Подоляка: "Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа.

Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами".

Нагадаємо: Подоляк вважає Мединського "надзвичайно конструктивним".