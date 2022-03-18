Подоляк похвалил поведение Мединского на переговорах и раскритиковал Лаврова

Член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк сказал, что глава российской делегации Владимир Мединский конструктивно аргументирует позиции, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров только лжет.

Источник: интервью Подоляка для издания Meduza

Прямая речь Подоляка: "Господин Мединский крайне конструктивен. Он интеллектуален, он оценивает аргументы, он слушает аргументы.

Видимо, вы (русские – ред.) там исторически его как (бывшего – ред.) министра культуры воспринимали несколько иначе – я тоже не готов давать оценку, это ваша внутренняя политика. Тем не менее, на переговорных платформах, на переговорном процессе, он ведет себя предельно корректно и адекватно. То есть он слушает аргументы – это очень важно".

Детали: Подоляк сказал, что свои позиции и запросы российская делегация на переговорах несколько скорректировали после неудач российских войск.

По его словам, русские на переговорах начали более реалистично понимать общественно-политическую ситуацию в Украине и снизили свои требования к Украине.

В то же время Подоляк выразил свою обеспокоенность, что большинство правительств мира все равно опасаются России и готовы идти на уступки. Он приводит пример вопиющей лжи российских высокопоставленных чиновников, которые должны сподвигнуть западных дипломатов поставить под сомнение готовность РФ к поддержанию международного порядка безопасности.

Прямая речь Подоляка: "Господин Лавров, выступая там на разных площадках, говорит: "А вы знаете, Россия никогда ни на кого не нападала". Ладно, пусть, никогда – действительно, и при этом (по словам Лаврова – ред.) она даже сейчас не нападает на Украину. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько искривленно миропонимание этих людей. Вот он сидит в прямом эфире какой-то европейской телекорпорации и всерьез говорит о том, что, мол, "мы и на Украину не напали", мы не бомбим сейчас Харьков, Сумы, Чернигов. Мы не разрушили 1200 городов Украины, Мы не снесли кучу жилых кварталов. Мы не разрушили 400 больниц или школ. Всего этого нет. Мы не потеряли 15 тысяч собственных солдат.

Он сидит и у него глаз не дергается, зрачки не расширяются, пока он лжет, что "мы не атакуем Украину". Ну это же бессмысленно!"

Детали: Подоляк отметил, что ключевыми аспектами компромиссного соглашения с РФ должны быть прекращение огня, вывод российских войск с территории Украины и готовность РФ к обеспечению новых гарантий безопасности Украины.

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