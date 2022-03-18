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РФ говорит, что "максимально сблизили" позиции по нейтральному статусу. В ОП опровергают

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 18:03
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Глава российской делегации Владимир Мединский уверяет, что на переговорах Москвы и Киева "удалось сблизить позиции по нейтральному статусу Украины".

Источник: Мединский в комментарии кремлевским пропагандистам

Прямая речь Мединского: "Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров. Это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции

Дальше начинаются нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО".

Детали: Он отметил, что по вопросам демилитаризации делегации находятся "50 на 50", а относительно денацификации "ситуация довольно странная, потому что украинские коллеги считают, что в Украине нет никаких нацистских образований".

По словам Мединского, вопрос с "нацификацией" в Украине беспокоит весь мир.

Москву смущает работа разрешенных "нацистских военных формирований, их символика и идеология".

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"Украинская правда" обратилась за комментарием к представителю украинской делегации Михаилу Подоляку.

Upd: Позже Подоляк написал в Twitter, что это все – только запросы россиян.

Прямая речь Подоляка: "Заявления российской стороны – это только их запросы. Все заявления преследуют, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа.

Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами".

Напомним: Подоляк считает Мединского "крайне конструктивным".

Темы: Росcиявойнапропаганда
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