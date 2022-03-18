Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ говорит, что "максимально сблизили" позиции по нейтральному статусу. В ОП опровергают

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 17:03
РФ говорит, что максимально сблизили позиции по нейтральному статусу. В ОП опровергают
скриншот

Глава российской делегации Владимир Мединский уверяет, что на переговорах Москвы и Киева "удалось сблизить позиции по нейтральному статусу Украины".

Источник: Мединский в комментарии кремлевским пропагандистам

Прямая речь Мединского: "Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров. Это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции

Реклама:

Дальше начинаются нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО".

Детали: Он отметил, что по вопросам демилитаризации делегации находятся "50 на 50", а относительно денацификации "ситуация довольно странная, потому что украинские коллеги считают, что в Украине нет никаких нацистских образований".

По словам Мединского, вопрос с "нацификацией" в Украине беспокоит весь мир.

ВИДЕО ДНЯ

Москву смущает работа разрешенных "нацистских военных формирований, их символика и идеология".

"Украинская правда" обратилась за комментарием к представителю украинской делегации Михаилу Подоляку.

Upd: Позже Подоляк написал в Twitter, что это все – только запросы россиян.

Прямая речь Подоляка: "Заявления российской стороны – это только их запросы. Все заявления преследуют, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа.

Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами".

Напомним: Подоляк считает Мединского "крайне конструктивным".

Темы: Росcиявойнапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
В Харькове несколько бойцов ВСУ ликвидировали элитный спецназ РФ: появились детали
Россияне отпустили похищенного главу ОТГ в Харьковской области: он в больнице
Арестович объяснил, почему в Мариуполь не может прийти военная подмога
Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе продолжают доставать людей: есть тяжело раненные
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: