Макрон у розмові з Путіним закликав припинити блокаду Маріуполя

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним висловив "сильну стурбованість" ситуацією в Маріуполі.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Макрон закликав до "зняття блокади та доступу гуманітарної допомоги".

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"Президент попросив про конкретні заходи зі зняття облоги Маріуполя, відкриття гуманітарного доступу та негайне припинення вогню", — йдеться в заяві.

Під час телефонної розмови, яка тривала 1 годину 10 хвилин, Макрон також зажадав негайного дотримання режиму припинення вогню на всій території України.

У заяві на сайті Кремля йдеться, що Путін заявив Макрону про "чисельні військові злочини, які щодня вчиняються українськими силовиками та націоналістами, зокрема масовані ракетні та артилерійські обстріли міст Донбасу".

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Раніше заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто наразі зруйноване на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища.