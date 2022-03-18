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Макрон у розмові з Путіним закликав припинити блокаду Маріуполя

П'ятниця, 18 березня 2022, 19:35

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним висловив "сильну стурбованість" ситуацією в Маріуполі.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Макрон закликав до "зняття блокади та доступу гуманітарної допомоги".

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"Президент попросив про конкретні заходи зі зняття облоги Маріуполя, відкриття гуманітарного доступу та негайне припинення вогню", — йдеться в заяві.

Під час телефонної розмови, яка тривала 1 годину 10 хвилин, Макрон також зажадав негайного дотримання режиму припинення вогню на всій території України.

У заяві на сайті Кремля йдеться, що Путін заявив Макрону про "чисельні військові злочини, які щодня вчиняються українськими силовиками та націоналістами, зокрема масовані ракетні та артилерійські обстріли міст Донбасу".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто наразі зруйноване на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища.

Теми: МаріупольМакронПутінвійна
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