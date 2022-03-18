Макрон в разговоре с Путиным призвал прекратить блокаду Мариуполя

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путину выразил "крайнюю обеспокоенность" ситуацией в Мариуполе.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон призвал к "снятию блокады и доступу гуманитарной помощи".

"Президент попросил о конкретных и поддающихся проверке мерах по снятию осады Мариуполя, открытию гуманитарного доступа и немедленному прекращению огня", — говорится в заявлении.

Во время нового телефонного разговора, который длился 1 час 10 минут, Макрон также потребовал немедленного соблюдения режима прекращения огня на всей территории Украины.

В заявлении на сайте Кремля говорится, что Путин заявил Макрону о "многочисленных военных преступлениях, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса".

Ранее заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов считает, что город в настоящее время разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2,3 тысячи, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше.