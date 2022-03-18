РФ хоче перекинути в Україну своїх бійців із Вірменії, все більше відмов воювати – ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України заявляє, що частина російських військовослужбовців відмовляються від участі в бойових діях на території України, а військове керівництво РФ планує перекинути у України деякі підрозділи з Вірменії.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 п'ятниці 18.03.2022

Дослівно: "Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво Російської Федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.

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Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців Російської Федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони.

Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях.

Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень".

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Деталі: За даними Генштабу, у місті Джанкой в окупованому Криму призупинено навчання у х загальноосвітніх навчальних закладах – їх використовують для розміщення військовослужбовців ЗС РФ, які прибувають до міста.

У Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів із метою придушення спротиву цивільного населення.

Водночас, провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію РФ на території України, зазначає Генштаб.

За його даними, росіяни продовжують створювати та розповсюджувати всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Євросоюзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України.