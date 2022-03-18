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РФ хочет перебросить в Украину своих бойцов из Армении, все больше отказов воевать – ВСУ

Елена РощинаПятница, 18 марта 2022, 19:38
РФ хочет перебросить в Украину своих бойцов из Армении, все больше отказов воевать – ВСУ
Фото Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявляет, что часть российских военнослужащих отказываются от участия в боевых действиях на территории Украины, а военное руководство РФ планирует перебросить в Украину некоторые подразделения из Армении.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 пятницы 18.03.2022

Дословно: "Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство Российской Федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.

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Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих Российской Федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны.

Так, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самоувечий".

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Детали: По данным Генштаба, в городе Джанкой в ​​оккупированном Крыму приостановлено обучение в общеобразовательных учебных заведениях – их используют для размещения военнослужащих ВС РФ, прибывающих в город.

В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения.

В то же время, провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии РФ на территории Украины, отмечает Генштаб.

По его данным, россияне продолжают создавать и распространять по всем доступным информационным каналам, в том числе и в странах Евросоюза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины.

Темы: Росcиявойна
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