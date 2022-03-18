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ЗМІ: У Білорусі знову зводять понтонну переправу через Прип'ять

П'ятниця, 18 березня 2022, 20:58

У Петрикові Гомельської області Білорусі будується понтонна переправа через Прип'ять, за допомогою якої можна потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Джерело: Радіо Свобода, Беларускі Гаюн.

Крім того, на залізничній станції Мулярівка Петриківського району на Гомельщині розвантажують російську бронетехніку: танки, БТР, САВ (самохідно-артилерійські установки).

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17 та 18 березня місцеві жителі бачили, як машина проїжджала через Петриків. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальні вантажівки з платформами, їх супроводжують поліцейські машини з мигалками та сиренами.

Раніше повідомлялося, що 18 лютого понтонний міст через річку Прип'ять, який був помічений у Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, зник.

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Теми: Білорусьвійна
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