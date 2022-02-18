Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник
П'ятниця, 18 лютого 2022, 09:23
Понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, щезнув.
Джерело: американське медіа CNN з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці
Деталі: Журналісти твердять, ознайомившись зі знімками супутників, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.
Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.
Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань "Союзна рішучість-2022" чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.
Передісторія:
- У вівторок 15 лютого на основі відкритих даних (супутникових знімків) журналісти та військові помітили спорудження понтонного мосту через Прип’ять за 6,44 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Причина його зведення не була зрозуміла, адже ця територія не занесена до переліку місць, у яких планували проводити тренування військових у ході білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022".
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив увечері 17 лютого, що Росія не готує повномасштабну операцію, але натомість вдається до провокацій, щоби примусити Україну "відстрілюватися".
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що американська розвідка помітила, як росіяни повільно наближаються до українських кордонів та зосереджують у своїх польових штабах запаси крові.
- Президент США Джо Байден заявив 17 лютого, що Росія готова розпочати військове вторгнення до України в найближчі кілька днів. Після його заяви держсекретар США Ентоні Блінкен прояснив, що, відповідно до даних розвідки країн-членів НАТО, Росія може вдатися до теракту на своїй території або інсценування нападу з боку України, щоби створити привід для повномасштабної агресії.