Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник 

Понтонний міст через Прип'ять у Білорусі 16 лютого. фото: maxar technologies

Понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, щезнув.

Джерело: американське медіа CNN з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці

Деталі: Журналісти твердять, ознайомившись зі знімками супутників, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.

Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.

Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань "Союзна рішучість-2022" чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.

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