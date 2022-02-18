Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник 

Понтонний міст через Прип'ять у Білорусі 16 лютого. фото: maxar technologies

Понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, щезнув.

Джерело: американське медіа CNN з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці

Деталі: Журналісти твердять, ознайомившись зі знімками супутників, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.

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Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.

Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань "Союзна рішучість-2022" чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.

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