Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник
П'ятниця, 18 лютого 2022, 08:23
Понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, щезнув.
Джерело: американське медіа CNN з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці
Деталі: Журналісти твердять, ознайомившись зі знімками супутників, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.
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Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.
Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань "Союзна рішучість-2022" чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У вівторок 15 лютого на основі відкритих даних (супутникових знімків) журналісти та військові помітили спорудження понтонного мосту через Прип’ять за 6,44 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Причина його зведення не була зрозуміла, адже ця територія не занесена до переліку місць, у яких планували проводити тренування військових у ході білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022".
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив увечері 17 лютого, що Росія не готує повномасштабну операцію, але натомість вдається до провокацій, щоби примусити Україну "відстрілюватися".
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що американська розвідка помітила, як росіяни повільно наближаються до українських кордонів та зосереджують у своїх польових штабах запаси крові.
- Президент США Джо Байден заявив 17 лютого, що Росія готова розпочати військове вторгнення до України в найближчі кілька днів. Після його заяви держсекретар США Ентоні Блінкен прояснив, що, відповідно до даних розвідки країн-членів НАТО, Росія може вдатися до теракту на своїй території або інсценування нападу з боку України, щоби створити привід для повномасштабної агресії.