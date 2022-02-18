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Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник 

Денис КарловськийП'ятниця, 18 лютого 2022, 08:23
Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник 
Понтонний міст через Прип'ять у Білорусі 16 лютого. фото: maxar technologies

Понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, щезнув. 

Джерело: американське медіа CNN з посиланням на супутникові знімки та три неназвані джерела в американській розвідці 

Деталі: Журналісти твердять, ознайомившись зі знімками супутників, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.

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Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.

Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань "Союзна рішучість-2022" чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок 15 лютого на основі відкритих даних (супутникових знімків) журналісти та військові помітили спорудження понтонного мосту через Прип’ять за 6,44 кілометрів від українсько-білоруського кордону. Причина його зведення не була зрозуміла, адже ця територія не занесена до переліку місць, у яких планували проводити тренування військових у ході білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022".
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив увечері 17 лютого, що Росія не готує повномасштабну операцію, але натомість вдається до провокацій, щоби примусити Україну "відстрілюватися".
  • Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що американська розвідка помітила, як росіяни повільно наближаються до українських кордонів та зосереджують у своїх польових штабах запаси крові.
  • Президент США Джо Байден заявив 17 лютого, що Росія готова розпочати військове вторгнення до України в найближчі кілька днів. Після його заяви держсекретар США Ентоні Блінкен прояснив, що, відповідно до даних розвідки країн-членів НАТО, Росія може вдатися до теракту на своїй території або інсценування нападу з боку України, щоби створити привід для повномасштабної агресії.

Теми: БілорусьвійнаарміяРосія
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