СМИ: В Беларуси снова возводят понтонную переправу через Припять

В Петрикове Гомельской области Беларуси строится понтонная переправа через Припять, по которой можно попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

Источник: Радио Свобода, Беларускі Гаюн.

Кроме того, на железнодорожной станции Муляровка Петриковского района Гомельской области разгружают российскую бронетехнику: танки, БТР, САВ (самоходно-артиллерийские установки).

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17 и 18 марта местные жители видели, как машина проезжала через Петриков. От железной дороги до города танки и другое вооружение перевозят специальные грузовики с платформами, которые сопровождают полицейские машины с мигалками и сиренами.

Раньше сообщалось 18 февраля понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 километрах от украинской границы, исчез.