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На східному напрямку ЗСУ за день знищили 8 танків, 11 БМП і до взводу піхоти РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 23:25
ілюстративне фото Радіо Свобода

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у п’ятницю знищили 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога на кількох напрямках.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках.

В результаті знищено 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога".

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Теми: війнаЗбройні сили
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