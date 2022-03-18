На східному напрямку ЗСУ за день знищили 8 танків, 11 БМП і до взводу піхоти РФ

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у п’ятницю знищили 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога на кількох напрямках.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках.

В результаті знищено 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога".