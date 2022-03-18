На восточном направлении ВСУ за день уничтожили 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты РФ
Пятница, 18 марта 2022, 22:25
Бойцы оперативно-тактической группировки "Восход" в пятницу уничтожили 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты врага на нескольких направлениях.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"
Дословно: "Сегодня, 18 марта, российские войска в очередной раз попытались прорвать оборону украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на нескольких направлениях.
Реклама:
В результате уничтожено 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты врага".