На восточном направлении ВСУ за день уничтожили 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты РФ

Бойцы оперативно-тактической группировки "Восход" в пятницу уничтожили 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты врага на нескольких направлениях.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 18 марта, российские войска в очередной раз попытались прорвать оборону украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на нескольких направлениях.

В результате уничтожено 8 танков, 11 БМП и до взвода пехоты врага".