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У Миколаєві десятки жертв. Мер пояснив, чому не встигли оголосити тривогу

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 березня 2022, 23:58
фото: twitter Julian Röpcke

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що місто обстрілювали із близької відстані, зокрема із Херсонщини, тому миколаївців не встили попередили про ранкове бомбардування міста.

Джерело: ефір Сенкевича

Пряма мова: "У нас не було повітряної тривоги, бо нас атакували з Херсонщини, і ми просто не встигли запустити систему оповіщення. Бомбардування відбувається швидше, ніж ми пеленгуємо та запускаємо систему".

Деталі: Мер пояснив, що коли небезпека йде з Криму, то включити систему оповіщення та попередити городян встигають, але коли атака ведеться з близької відстані, то система не встигає запуститися.

Щодо бомбардування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, то Сенкевич розповів, що там рятували людей. За його словами, окупанти атакували казарму, проте "деякі об'єкти були порожніми", а "декого зачепило". 

Пряма мова: "Більшої інформації я вам не дам, тому що це інформація військова і я не можу нею з вами поділитися".

Водночас західні журналісти повідомляють, що результаті атаки росіян у Миколаєві загинуло щонайменше 40 українських військових.

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Теми: МиколаївобстрілРосіявійна
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