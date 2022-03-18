У Миколаєві десятки жертв. Мер пояснив, чому не встигли оголосити тривогу
Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що місто обстрілювали із близької відстані, зокрема із Херсонщини, тому миколаївців не встили попередили про ранкове бомбардування міста.
Джерело: ефір Сенкевича
Пряма мова: "У нас не було повітряної тривоги, бо нас атакували з Херсонщини, і ми просто не встигли запустити систему оповіщення. Бомбардування відбувається швидше, ніж ми пеленгуємо та запускаємо систему".
Деталі: Мер пояснив, що коли небезпека йде з Криму, то включити систему оповіщення та попередити городян встигають, але коли атака ведеться з близької відстані, то система не встигає запуститися.
Щодо бомбардування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, то Сенкевич розповів, що там рятували людей. За його словами, окупанти атакували казарму, проте "деякі об'єкти були порожніми", а "декого зачепило".
Пряма мова: "Більшої інформації я вам не дам, тому що це інформація військова і я не можу нею з вами поділитися".
Водночас західні журналісти повідомляють, що результаті атаки росіян у Миколаєві загинуло щонайменше 40 українських військових.
Verheerende russische Attacke in Mykolajiw.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 18, 2022
Beim Raketenangriff auf das Hauptquartier der 79. Luftlandebrigade sind heute mindestens 40 ukrainische Soldaten getötet worden. pic.twitter.com/dNrkczrUvz