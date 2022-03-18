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В Николаеве десятки жертв. Мэр объяснил, почему не успели объявить тревогу

Алена МазуренкоПятница, 18 марта 2022, 22:58
В Николаеве десятки жертв. Мэр объяснил, почему не успели объявить тревогу
фото: twitter Julian Röpcke

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что город обстреливали с близкого расстояния, в частности с Херсонщины, поэтому николаевцев не успели предупредить об утренней бомбардировке города.

Источник: эфир Сенкевича

Прямая речь: "У нас не было воздушной тревоги, потому что нас атаковали с Херсонщины, и мы просто не успели запустить систему оповещения. Бомбардировка произошла быстрее, чем мы пеленгуем и запускаем систему".

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Детали: Мэр объяснил, что когда опасность идет из Крыма, то включить систему оповещения и предупредить горожан успевают, но когда атака ведется с близкого расстояния, система не успевает запуститься.

Что касается бомбардировки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, то Сенкевич рассказал, что там спасали людей. Оккупанты атаковали казарму, однако "некоторые объекты были пустыми", а "кое-кого зацепило".

Прямая речь: "Больше информации я вам не дам, потому что это информация военная и я не могу ею с вами поделиться".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время западные журналисты сообщают, что в результате атаки россиян в Николаеве погибли не менее 40 украинских военных.

Темы: НиколаевобстрелРосcиявойна
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