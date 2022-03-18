Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 23:11
НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО
система ППО С-300, фото Getty Images

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які передаються Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

 "Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Сьогодні ухвалено остаточне рішення про те, що системи буде розгорнуто. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. ЗРК Patriot встануть на чергування з середини квітня", - ідеться в повідомленні військового відомства Нідерландів.

Реклама:

Нагадаємо, днем раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

"Я розумію, чого зараз потребує Україна. Всі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо. Але я міністр оборони Словаччини і маю передусім задовольняти потреби словацької оборони. Наразі в нас у Словаччині є єдина система С-300, тому я не можу її віддати, не маючи альтернативи", - прокоментував Надь розмови про те, що С-300 може бути передана зі Словаччини в Україну.

При цьому глава МЗС країни-агресора Сергєй Лавров заявив, що радянські та російські системи ПРО не можуть бути передані до третіх країн.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, передача С-300 з інших держав в Україну буде незаконною, Москва не допустить подібних дій. Він також додав, що всі вантажі, що завозяться на територію України, із західною зброєю стануть ціллю окупантів.

У відповідь на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не у Москві будуть вирішувати, яку військову допомогу може отримувати Україна для спротиву російському вторгненню.

Теми: НАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: