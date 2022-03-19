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НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 00:11
система ПВО С-300, фото Getty Images

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы ​​Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит. из Украины. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.

Напомним, днем ​​ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.

"Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы пытаемся помогать Украине, чем можем. Но я министр обороны Словакии и должен прежде всего удовлетворять потребности словацкой обороны. Сейчас у нас в Словакии есть единая система С-300, поэтому я не могу ее отдать, не имея альтернативы", - прокомментировал Надь разговоры о том, что С-300 может быть передана из Словакии в Украину.

При этом глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПРО не могут быть переданы третьим странам.

По его словам, передача С-300 из других государств в Украину будет незаконна, Москва не допустит подобных действий. Он также добавил, что все завозимые на территорию Украины грузы с западным оружием станут целью оккупантов.

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В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российскому вторжению.

Темы: НАТОвойна
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