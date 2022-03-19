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ЗМІ: У ЄС думають використати статки підсанкційних російських олігархів для репарацій Україні

Анастасія КалатурСубота, 19 березня 2022, 03:30

Посадовці ЄС обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які перебувають під санкціями, для відновлення України після війни.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Однією з можливостей було б використати активи для виплати репарацій.

За словами джерел, ідея знаходиться на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо: Після вторгнення РФ в Україну ЄС наклав санкції на десятки російських олігархів, зокрема Германа Хана, Романа Абрамовича, Костянтина Ернста.

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Теми: економікаЄСсанкціїРосія
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