ЗМІ: У ЄС думають використати статки підсанкційних російських олігархів для репарацій Україні

Посадовці ЄС обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які перебувають під санкціями, для відновлення України після війни.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Однією з можливостей було б використати активи для виплати репарацій.

За словами джерел, ідея знаходиться на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо: Після вторгнення РФ в Україну ЄС наклав санкції на десятки російських олігархів, зокрема Германа Хана, Романа Абрамовича, Костянтина Ернста.