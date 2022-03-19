Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: У ЄС думають використати статки підсанкційних російських олігархів для репарацій Україні

Анастасія КалатурСубота, 19 березня 2022, 02:30

Посадовці ЄС обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які перебувають під санкціями, для відновлення України після війни.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Однією з можливостей було б використати активи для виплати репарацій.

Реклама:

За словами джерел, ідея знаходиться на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо: Після вторгнення РФ в Україну ЄС наклав санкції на десятки російських олігархів, зокрема Германа Хана, Романа Абрамовича, Костянтина Ернста.

Теми: економікаЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
економіка
ФДМ продав непрацюючий вапняковий кар’єр на Вінниччині: ставка зросла вп’ятеро
Російські АЗС стали збитковими
Monobank запустив міжнародну доставку карток у 180 країн
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: