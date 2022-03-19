СМИ: В ЕС думают использовать состояние подсанкционных российских олигархов для репараций Украине

Чиновники ЕС обсуждают возможность использования находящихся под санкциями активов российских миллиардеров для восстановления Украины после войны.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Одной из возможностей было использовать активы для выплаты репараций.

По словам источников, идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято.

Напомним: После вторжения РФ в Украину ЕС наложил санкции на десятки российских олигархов, в том числе Германа Хана, Романа Абрамовича, Константина Эрнста.