СМИ: В ЕС думают использовать состояние подсанкционных российских олигархов для репараций Украине
Суббота, 19 марта 2022, 02:30
Чиновники ЕС обсуждают возможность использования находящихся под санкциями активов российских миллиардеров для восстановления Украины после войны.
Источник: источники Bloomberg
Детали: Одной из возможностей было использовать активы для выплаты репараций.
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По словам источников, идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято.
Напомним: После вторжения РФ в Украину ЕС наложил санкции на десятки российских олигархов, в том числе Германа Хана, Романа Абрамовича, Константина Эрнста.