Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В ЕС думают использовать состояние подсанкционных российских олигархов для репараций Украине

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 03:30

Чиновники ЕС обсуждают возможность использования находящихся под санкциями активов российских миллиардеров для восстановления Украины после войны.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Одной из возможностей было использовать активы для выплаты репараций.

По словам источников, идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято.

Напомним: После вторжения РФ в Украину ЕС наложил санкции на десятки российских олигархов, в том числе Германа Хана, Романа Абрамовича, Константина Эрнста.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: экономикаЕСсанкцииРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВСУ захватили колонну обеспечения оккупантов

Россияне обстреляли центр Харькова из Черного моря

фото, видео, обновленоВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы

Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией

Anonymous взломали Центробанк России

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

Все новости...
экономика
"Северсталь" может первой среди компаний РФ пропустить выплату по долгу
ArcelorMittal убрал российское сырье по производству стали
Москве снова удалось произвести выплату по евробондам
Последние новости
11:22
Страны НАТО решили еще на год оставить Столтенберга генсеком – Sky News
11:20
Оккупанты закрепились в Рубежном, зашли в Попасную, но полностью их не заняли – глава ОВА
11:19
Британия наложила санкции на Альфа-банк и РЖД
11:10
"Каждый день этой борьбы работает на пользу Украины" – народный депутат
11:02
Премьер Британии сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем
10:58
фото, видео Сумщина: враг обстрелял Ахтырку – есть погибшие, продолжаются ожесточенные бои за Тростянец
10:47
фотоВСУ захватили колонну обеспечения оккупантов
10:42
За месяц войны российские оккупанты убили 128 украинских детей
10:41
Крах брака и упадок бизнеса: как поживает старшая дочь Путина во время войны - СМИ
10:37
Хроника войны на Украине. 29 день ОНЛАЙН
Все новости...