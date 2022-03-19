Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В ЕС думают использовать состояние подсанкционных российских олигархов для репараций Украине

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 02:30

Чиновники ЕС обсуждают возможность использования находящихся под санкциями активов российских миллиардеров для восстановления Украины после войны.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Одной из возможностей было использовать активы для выплаты репараций.

Реклама:

По словам источников, идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято.

Напомним: После вторжения РФ в Украину ЕС наложил санкции на десятки российских олигархов, в том числе Германа Хана, Романа Абрамовича, Константина Эрнста.

Темы: экономикаЕСсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
экономика
Экономические новости 1 сентября: PepsiCo и Mars – спонсоры войны, "минималку" планируют повысить
Проект госбюджета-2024 предусматривает повышение "минималки" на 400 гривен с января – Минфин
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: