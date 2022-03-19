Зеленський: Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі
Субота, 19 березня 2022, 04:42
Президент Володимир Зеленський заявив, що війну, яку розпочала Росія проти України, пора закінчувати.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Війну треба закінчувати.
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Пропозиції України – на столі.
Найближчими днями продовжу звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Попереду – моє звернення до швейцарців, до народу й до держави.
Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України.
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Світ підтримує наших захисників, захисників України".
Що передувало: У цьому ж відеозверненні Зеленський порівняв стадіон у Москві, заповнений людьми, із кількістю загиблих росіян після вторгнення РФ в Україну.