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Зеленський: Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 04:42
Зеленський: Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну, яку розпочала Росія проти України, пора закінчувати.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Війну треба закінчувати.

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Пропозиції України – на столі.

Найближчими днями продовжу звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Попереду – моє звернення до швейцарців, до народу й до держави.

Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України.

ВІДЕО ДНЯ

Світ підтримує наших захисників, захисників України".

Що передувало: У цьому ж відеозверненні Зеленський порівняв стадіон у Москві, заповнений людьми, із кількістю загиблих росіян після вторгнення РФ в Україну.

Теми: Зеленськийвійна
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