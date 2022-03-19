Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе
Суббота, 19 марта 2022, 05:42
Президент Владимир Зеленский заявил, что войну, которую начала Россия против Украины, пора заканчивать.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Войну нужно кончать.
Предложения Украины – на столе.
В ближайшие дни продолжу обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам, к народу и к государству.
Запланированы также обращения к Израилю, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины.
Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины".
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Что предшествовало:В этом же видеообращении Зеленский сравнил стадион в Москве, заполненный людьми с количеством погибших россиян после вторжения РФ в Украину.