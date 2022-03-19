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Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 04:42
Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну, которую начала Россия против Украины, пора заканчивать.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Войну нужно кончать.

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Предложения Украины – на столе.

В ближайшие дни продолжу обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам, к народу и к государству.

Запланированы также обращения к Израилю, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины".

Что предшествовало:В этом же видеообращении Зеленский сравнил стадион в Москве, заполненный людьми с количеством погибших россиян после вторжения РФ в Украину.

Темы: Зеленскийвойна
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