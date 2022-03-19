"Хезболла" заперечує участь своїх бійців у війні в Україні
Субота, 19 березня 2022, 06:18
Ліванський шиїтський рух "Хезболла" заперечив інформацію про відправку своїх бійців в Україну воювати на боці Росії.
Джерело: лідер "Хезболли" Хассан Насралла в ефірі Al Mayadeen TV, цитує Reuters
Дослівно: "Ніхто з "Хезболли" – ні бійці, ні експерти – не вирушали туди, де триває війна".
Що передувало: Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія залучає до війни в Україні найманців Башара Асада і "Хезболли".
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