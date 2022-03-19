"Хезболла" отрицает участие своих бойцов в войне в Украине

Ливанское шиитское движение "Хезболла" опровергло информацию об отправке своих бойцов в Украину воевать на стороне России.

Источник: лидер "Хезболлы" Хассан Насралла в эфире Al Mayadeen TV, цитирует Reuters

Дословно: "Никто из "Хезболлы" – ни бойцы, ни эксперты – не отправлялись туда, где идет война".

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Что предшествовало: Ренее Генштаб ВСУ заявил, что Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и "Хезболлы".