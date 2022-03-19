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ЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта – штаб

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 06:56
фото: Сухопутні війська ЗСУ

Минулої доби військові Збройних сил України знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "… внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева".

Нагадаємо: Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив список знищених членів вищого командування російських військ.

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Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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