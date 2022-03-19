ЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта – штаб
Субота, 19 березня 2022, 06:56
Минулої доби військові Збройних сил України знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "… внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева".
Нагадаємо: Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив список знищених членів вищого командування російських військ.
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