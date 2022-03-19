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ВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 06:56
фото: Сухопутные войска ВСУ

В минувшие сутки военные Вооруженных сил Украины уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "…в результате нанесения огневого поражения по противнику уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева".

Напомним: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал список уничтоженных членов высшего командования российских войск.

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Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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