ВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб
Суббота, 19 марта 2022, 05:56
В минувшие сутки военные Вооруженных сил Украины уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "…в результате нанесения огневого поражения по противнику уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева".
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Напомним: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал список уничтоженных членов высшего командования российских войск.