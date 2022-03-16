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ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 06:58
українські військові, фото: Getty Images

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про знищених членів вищого командування російських військ.

Джерело: Facebook-сторінка ЦПД

Деталі: Зокрема, ЦПД повідомляє, що українська армія знищила:

  • генерал-майора Тушаєва Магомеда
  • генерал-майора Герасимова Віталія
  • генерал-майора Колесникова Андрія
  • полковника Захарова Андрія
  • полковника Порохню Сергія
  • полковника Ніколаєва Ігоря
  • підполковника Агаркова Юрія
  • підполковника Софронова Дмитра
  • підполковника Єрмоліна Михайла

Нагадаємо: Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Івановича Ісайкіна.

6 березня ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії.

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Теми: війнаЗбройні силиРосія
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