ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ
Середа, 16 березня 2022, 05:58
Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про знищених членів вищого командування російських військ.
Джерело: Facebook-сторінка ЦПД
Деталі: Зокрема, ЦПД повідомляє, що українська армія знищила:
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- генерал-майора Тушаєва Магомеда
- генерал-майора Герасимова Віталія
- генерал-майора Колесникова Андрія
- полковника Захарова Андрія
- полковника Порохню Сергія
- полковника Ніколаєва Ігоря
- підполковника Агаркова Юрія
- підполковника Софронова Дмитра
- підполковника Єрмоліна Михайла
Нагадаємо: Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Івановича Ісайкіна.
6 березня ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії.