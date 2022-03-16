Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 05:58
ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ
українські військові, фото: Getty Images

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про знищених членів вищого командування російських військ.

Джерело: Facebook-сторінка ЦПД

Деталі: Зокрема, ЦПД повідомляє, що українська армія знищила:

Реклама:
  • генерал-майора Тушаєва Магомеда
  • генерал-майора Герасимова Віталія
  • генерал-майора Колесникова Андрія
  • полковника Захарова Андрія
  • полковника Порохню Сергія
  • полковника Ніколаєва Ігоря
  • підполковника Агаркова Юрія
  • підполковника Софронова Дмитра
  • підполковника Єрмоліна Михайла

Нагадаємо: Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Івановича Ісайкіна.

6 березня ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
За добу окупанти завдали 4 ракетних і 30 авіаударів – Генштаб
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: