ЦПД оприлюднив список знищених членів командування окупаційних військ

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про знищених членів вищого командування російських військ.

Джерело: Facebook-сторінка ЦПД

Деталі: Зокрема, ЦПД повідомляє, що українська армія знищила:

генерал-майора Тушаєва Магомеда

генерал-майора Герасимова Віталія

генерал-майора Колесникова Андрія

полковника Захарова Андрія

полковника Порохню Сергія

полковника Ніколаєва Ігоря

підполковника Агаркова Юрія

підполковника Софронова Дмитра

підполковника Єрмоліна Михайла

Нагадаємо: Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Івановича Ісайкіна.

6 березня ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії.