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Зведення Генштабу: РФ може оголосити тотальну мобілізацію для затяжної війни

Анастасія КалатурСубота, 19 березня 2022, 06:19
Зведення Генштабу: РФ може оголосити тотальну мобілізацію для затяжної війни
ФОТО: GETTY

Є імовірність, що влада РФ вирішить розпочати відкриту мобілізацію для затяжної та виснажливої війни, через великі втрати в особовому складі на війні в Україні.

Джерело: Генштаб у FB

Деталі: Не виключено, що для виправдання цього будуть провокації  в Росії із загибеллю мирних, як це було перед початком другої чеченської кампанії.

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Як зазначається, це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян.

Теми: Росіявійна
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