Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: РФ може оголосити тотальну мобілізацію для затяжної війни

Анастасія КалатурСубота, 19 березня 2022, 07:19
ФОТО: GETTY

Є імовірність, що влада РФ вирішить розпочати відкриту мобілізацію для затяжної та виснажливої війни, через великі втрати в особовому складі на війні в Україні.

Джерело: Генштаб у FB

Деталі: Не виключено, що для виправдання цього будуть провокації  в Росії із загибеллю мирних, як це було перед початком другої чеченської кампанії.

Як зазначається, це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Росіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією

Anonymous зламали Центробанк Росії

"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД

Зеленський закликав світ підтримати Україну

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Данілов про "зникнення" Шойгу: Структури РФ з’ясовують стосунки через провал в Україні

Усі новини...
Росія
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
ЗСУ знищили 11 повітряних цілей росіян — зокрема сім літаків
У Росії оштрафували за плакат "Фашизм не пройде": ображає збройні сил РФ
Останні новини
07:10
З-за кордону до Збройних Сил. Думки про перспективу розвитку подій в Україні і навколо – колонка
07:01
У Латвії чоловіка засудили до 5 років за шпигунство для Росії
06:53
Зведення за добу: ЗСУ спиняють загарбників на всіх напрямах
06:25
Мер Франківська обіцяє 10 тисяч гривень викривальникам паліїв трави
05:49
Британія дасть Україні 6 тисяч ракет і майже 30 млн євро для армії
05:44
Байден не їде до Зеленського з міркувань безпеки – посол
05:28
Україна активно намагається відкрити США для своїх біженців — Маркарова
05:16
Графік евакуаційних потягів на 24 березня
04:59
Пентагон: ЗСУ відкинули частину російських військ на 30 км від Києва
04:55
Більшість пожеж у зоні ЧАЕС локалізована, але горіння триває
Усі новини...