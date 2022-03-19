Зведення Генштабу: РФ може оголосити тотальну мобілізацію для затяжної війни

Є імовірність, що влада РФ вирішить розпочати відкриту мобілізацію для затяжної та виснажливої війни, через великі втрати в особовому складі на війні в Україні.

Джерело: Генштаб у FB

Деталі: Не виключено, що для виправдання цього будуть провокації в Росії із загибеллю мирних, як це було перед початком другої чеченської кампанії.

Як зазначається, це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян.