Сводка Генштаба: РФ может объявить тотальную мобилизацию для затяжной войны
Суббота, 19 марта 2022, 06:19
Есть вероятность, что власти РФ решат начать открытую мобилизацию для затяжной и изнурительной войны, из-за больших потерь в личном составе на войне в Украине
Источник: Генштаб в FB
Детали: Не исключено, что для оправдания этого будут провокации в России с гибелью мирных, как это было перед началом второй чеченской кампании.
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Как отмечается, это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.