Сводка Генштаба: РФ может объявить тотальную мобилизацию для затяжной войны

Есть вероятность, что власти РФ решат начать открытую мобилизацию для затяжной и изнурительной войны, из-за больших потерь в личном составе на войне в Украине

Источник: Генштаб в FB

Детали: Не исключено, что для оправдания этого будут провокации в России с гибелью мирных, как это было перед началом второй чеченской кампании.

Как отмечается, это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.