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Сводка Генштаба: РФ может объявить тотальную мобилизацию для затяжной войны

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 07:19
ФОТО: GETTY

Есть вероятность, что власти РФ решат начать открытую мобилизацию для затяжной и изнурительной войны, из-за больших потерь в личном составе на войне в Украине

Источник: Генштаб в FB

Детали: Не исключено, что для оправдания этого будут провокации в России с гибелью мирных, как это было перед началом второй чеченской кампании.

Как отмечается, это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.

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Темы: Росcиявойна
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