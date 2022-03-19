У Києві покращилася якість повітря – мерія

У Києві спостерігається поступове поліпшення якості повітря – перевищення гранично допустимих концентрацій відсутні.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Facebook

Дослівно КМДА: "Станом на ранок 19 березня спостерігається поступове поліпшення якості повітря. Перевищення гранично допустимих концентрацій відсутні.



Киянам радять не виходити на вулицю, закрити вікна вдома та завісити їх вологими простирадлами та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати на максимум".

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Деталі: Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували погіршення якості повітря – зокрема, спостерігалося перевищення концентрацій пилу.

У КМДА повідомили, що причиною стали пожежі на околицях столиці, зокрема в Гостомелі, Бучі, пожежі на індустріальних об’єктах, а також рух повітряних мас від джерел загоряння і низька швидкість вітру.

Максимальна концентрація пилу в атмосферному повітрі у ніч проти 19 березня перевищувала граничну допустиму у 2-3 рази.



Концентрації інших забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень) також зросли, але перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено.

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