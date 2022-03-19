В Киеве улучшилось качество воздуха – мэрия
В Киеве наблюдается постепенное улучшение качества воздуха – превышение предельно допустимых концентраций отсутствует.
Источник: Киевская городская военная администрация в Facebook
Дословно КГГА: "По состоянию на утро 19 марта наблюдается постепенное улучшение качества воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций отсутствуют.
Киевлянам советуют не выходить на улицу, закрыть окна дома и завесить их влажными простынями и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум".
Детали: Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха – в частности, наблюдалось превышение концентраций пыли.
В КГГА сообщили, что причиной стали пожары в окрестностях столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожары на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.
Максимальная концентрация пыли в атмосферном воздухе в ночь на 19 марта превышала предельную допустимую в 2-3 раза.
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Концентрации других загрязняющих веществ, за которыми производятся наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород) также возросли, но превышения предельно допустимых концентраций не обнаружено.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 33 раза превышает норму, рекомендованную ВОЗ.