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В Киеве улучшилось качество воздуха – мэрия

Ирина БалачукСуббота, 19 марта 2022, 11:08
В Киеве улучшилось качество воздуха – мэрия
Результаты российской атаки в Киеве 18 марта. Фото КГГА

В Киеве наблюдается постепенное улучшение качества воздуха – превышение предельно допустимых концентраций отсутствует.

Источник: Киевская городская военная администрация в Facebook

Дословно КГГА: "По состоянию на утро 19 марта наблюдается постепенное улучшение качества воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций отсутствуют.

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Киевлянам советуют не выходить на улицу, закрыть окна дома и завесить их влажными простынями и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум".

Детали: Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха – в частности, наблюдалось превышение концентраций пыли.

В КГГА сообщили, что причиной стали пожары в окрестностях столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожары на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.

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Максимальная концентрация пыли в атмосферном воздухе в ночь на 19 марта превышала предельную допустимую в 2-3 раза.

Концентрации других загрязняющих веществ, за которыми производятся наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород) также возросли, но превышения предельно допустимых концентраций не обнаружено.

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Темы: Киеввойнаэкология
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