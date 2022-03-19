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ЗСУ підтвердили ракетний удар на Франківщині, але не знають, чи це "Кинжал"

Роман Кравець, Роман РоманюкСубота, 19 березня 2022, 12:31

Росія заявила, що завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинжал". Збройні сили України поки не можуть підтвердити удар саме такими ракетами.

Джерело: Речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП, місцеві жителі Делятина

Пряма мова: "Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено.

У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються". 

Деталі: Водночас поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинжал". 

Пряма мова: "Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракентногго озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555.

Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити".

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Деталі: У той же час, місцеві жителі Делятина на Франківщині повідомляють УП, що наразі ситуація в селі спокійна. 

Дослівно: "Ні вогню, ні диму, ні воронок у селі не видно". 

Що передувало: 19 березня міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Теми: Івано-Франківська областьЗбройні силиРосіявійна
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