Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ подтвердили ракетный удар на Франковщине, но не знают был ли это "Кинжал"

Роман Кравец, Роман РоманюкСуббота, 19 марта 2022, 11:31

Россия заявила, что нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятин Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". Вооруженные силы Украины пока не могут подтвердить был ли удар именно такими ракетами.

Источник: Спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП, местные жители Делятина

Прямая речь: "Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен.

Реклама:

У нас есть повреждения, есть разрушение. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются".

Детали: В то же время, пока что командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Прямая речь: "Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракентного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555.

ВИДЕО ДНЯ

Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить".

Детали: В то же время местные жители Делятина на Франковщине сообщают УП, что сейчас ситуация в селе спокойная.

Дословно: "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно".

Что было ранее: 19 марта минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины

Темы: Ивано-Франковская областьВооруженные силыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Ивано-Франковская область
На Прикарпатье сгорел дом. Местные СМИ писали, что там тайно проводила службу УПЦ МП
Россия запустила "Кинжалы" по молодым пилотам, которые будут учиться на F-16 – Игнат
РФ утром атаковала 4-мя "Кинжалами": один сбит, три попали возле аэродрома
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: