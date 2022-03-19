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ВСУ подтвердили ракетный удар на Франковщине, но не знают был ли это "Кинжал"

Роман Кравец, Роман РоманюкСуббота, 19 марта 2022, 12:31

Россия заявила, что нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятин Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". Вооруженные силы Украины пока не могут подтвердить был ли удар именно такими ракетами.

Источник: Спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП, местные жители Делятина

Прямая речь: "Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен.

У нас есть повреждения, есть разрушение. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются".

Детали: В то же время, пока что командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Прямая речь: "Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракентного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555.

Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить".

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Детали: В то же время местные жители Делятина на Франковщине сообщают УП, что сейчас ситуация в селе спокойная.

Дословно: "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно".

Что было ранее: 19 марта минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины

Темы: Ивано-Франковская областьВооруженные силыРосcиявойна
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