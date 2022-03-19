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Окупанти мобілізованих з ОРДЛО кидають як "гарматне м'ясо" – розвідка

Ірина БалачукСубота, 19 березня 2022, 13:05
Фото ГУР з Facebook

Російській окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як "гарматне м’ясо" – їх шлють у розвідку боєм, щоб визначати вогневі позиції ЗСУ, з 250-300 таких "мобілізованих" 200 не вертаються.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на самих мобілізованих з ОРДЛО

Дослівно розвідники: "Один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 "мобілізованих" на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях".

Деталі: За словами самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця" – їх кидають, як передовий ешелон розвідки боєм. Такі підрозділи їдуть на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. А ворог таким чином намагається визначити оозташування вогневих позицій ЗС України.

За даними розвідки, російські окупанти активно "мобілізують" чоловіків на окупованих територіях Донбасу. Але сформовані з них підрозділи мають вкрай низьку бойову підготовку, дисципліну та моральний стан.

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Теми: РосіявійнаОРДЛО
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