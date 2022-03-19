Оккупанты мобилизованных из ОРДЛО бросают как "пушечное мясо" – разведка

Российские оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как "пушечное мясо" – их шлют в разведку боем, чтобы определять огневые позиции ВСУ, из 250-300 таких "мобилизованных" 200 не возвращаются.

Источник: Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на самых мобилизованных из ОРДЛО

Дословно разведчики: "Одно из таких подразделений, имевшее в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Остатки вернувшегося в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях".

Детали: По словам самых "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "живца" – их бросают как передовой эшелон разведки боем. Такие подразделения едут на военных автомобилях на линию столкновения, игнорируя высокие потери. А враг таким образом пытается определить расположение огневых позиций ВС Украины.

По данным разведки, российские оккупанты активно "мобилизуют" мужчин на оккупированных территориях Донбасса. Но сформированные из них подразделения имеют крайне низкую боевую подготовку, дисциплину и моральное состояние.