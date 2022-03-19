Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Касетні боєприпаси й авіаудари: на Донеччині за добу вбито і поранено десятки цивільних

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 13:27

У Донецькій області російські війська 18 березня обстріляли 8 населених пунктів, пошкодили 37 будівель, є загиблі та поранені серед цивільних, постраждали й діти.

Джерело: оперативне зведення поліції Донеччини за 18 березня

Деталі: За минулу добу обстрілів із боку росіян зазнали 8 населених пунктів Донецької області. Пошкоджено  щонайменше 37 житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

Внаслідок ударів російських військ загинули та отримали поранення десятки цивільних мешканців. Серед постраждалих є діти.

Під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Покровськ, Новоселидівка, Верхньоторецьке, Кримка,Степне.

Російська армія обстрілювала міста і села з авіації, реактивної та важкої артилерії, зокрема використовувала заборонені касетні боєприпаси

Серед цивільних об’єктів, які зруйнувала РФ, – багатоповерхові та приватні оселі, школа, дитячий садок, музей, торговий центр та адмінбудівлі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Теми: Донецька областьвійназброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Харківський напрямок: ППО збила російський винищувач Су-34

В Україні спростили ЗНО-2022

Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

доповненоРада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і продаж гумдопомоги

5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції

оновленоРосійські ЗМІ "знайшли" Шойгу

Усі новини...
Донецька область
Мер Маріуполя виїхав з міста, щоб бути на зв’язку – голова ОВА
Ворог обстріляв залізничну станцію Очеретине на Донеччині
На Донеччині окупанти за добу вбили трьох цивільних, серед яких – дитина
Останні новини
20:36
Прем'єр Британії: надати Україні танки і літаки дуже складно
20:34
Байден хотів би вигнати РФ з G20 або запросити на саміт Україну
20:29
ЗСУ звільнили село в Запорізькій області - ОВА
20:26
Європейські лідери відреагували на рішення Путіна приймати оплату за газ у рублях
20:21
ВІДЕОУ Києві з початку вторгнення загинуло 75 мирних мешканців, 4 дитини – Кличко
20:06
Байден: ми відповімо, якщо Путін застосує хімічну зброю
19:56
Одещина: Росіяни стріляли з корабельної артилерії, але снаряди впали в море
19:50
Лідери G7 застерегли Росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї
19:49
Російським окупантам нав'язують, що війну треба закінчити до 9 травня
19:42
В окупованому Докучаєвську створили фільтраційний табір для маріупольців – Генштаб
Усі новини...