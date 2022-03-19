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Касетні боєприпаси й авіаудари: на Донеччині за добу вбито і поранено десятки цивільних

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 12:27

У Донецькій області російські війська 18 березня обстріляли 8 населених пунктів, пошкодили 37 будівель, є загиблі та поранені серед цивільних, постраждали й діти.

Джерело: оперативне зведення поліції Донеччини за 18 березня

Деталі: За минулу добу обстрілів із боку росіян зазнали 8 населених пунктів Донецької області. Пошкоджено  щонайменше 37 житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

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Внаслідок ударів російських військ загинули та отримали поранення десятки цивільних мешканців. Серед постраждалих є діти.

Під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Покровськ, Новоселидівка, Верхньоторецьке, Кримка,Степне.

Російська армія обстрілювала міста і села з авіації, реактивної та важкої артилерії, зокрема використовувала заборонені касетні боєприпаси

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Серед цивільних об’єктів, які зруйнувала РФ, – багатоповерхові та приватні оселі, школа, дитячий садок, музей, торговий центр та адмінбудівлі.

 

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Теми: Донецька областьвійназброя
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